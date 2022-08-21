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Вильярреал на выезде обыграл Атлетико

"Желтая субмарина" в эмоциональном матче одолела мадридцев.
Вчера, 22:50
Вильярреал - Атлетико / Getty Images
Вильярреал - Атлетико / Getty Images
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В воскресенье, 21 августа, в рамках второго тура Ла Лиги Атлетико Мадрид принимал Вильярреал. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

"Желтая субмарина" отметилась на 73-й минуте. Гол на счету хавбека Йеремины Пино.

Под занавес встречи удаление заработал защитник Атлетико Науэль Молина, чем воспользовались гости, забив второй мяч в добавленное время. Точку в матче поставил Жерар Морено.

Атлетико - Вильярреал 0:2

Голы: Пино, 73, Морено, 90+7

Атлетико: Облак, Молина, Савич (Хименес, 76), Витцель, Рейнилду, Карраско, Коке, Лемар (де Пауль, 62), Льоренте (Гризманн, 62), Мората (Матеус Кунья, 70), Жоау Фелиш (Корреа, 70).

Вильярреал: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 76), Педраса, Ло Чельсо (Алекс Баэна, 70), Капу(Коклен, 69), Парехо, Жерар Морено, Джексон (Моралес, 84).

Предупреждения: Жоау Феликс, Парехо, Алекс Баэна, Жерар Морено, Хименес.

Удаление: Молина

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал атлетико мадрид Ла Лига
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