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Футбол

Ньюкасл побил свой трансферный рекорд, приобретя форварда сборной Швеции

"Сороки" сделали крупнейшее подписание в своей истории.
Сегодня, 17:01
Александр Исак
Александр Исак
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Английский Ньюкасл официально объявил о приобретении Александра Исака.

Шведский нападающий перешел в стан "сорок" из Реал Сосьедада за 70 млн евро.

Данная сумма является крупнейшей в трансферной истории Ньюкасла.

Ранее рекорд принадлежал бразильцу Жоэлинтону, который перешел в свой нынешний клуб из Хоффенхайма за 40 млн евро.

В минувшем сезоне Исак провел 32 матча в Ла Лиге, забив шесть голов и отличившись шестью результативными передачами.

Напомним, ранее сообщалось, что Ньюкасл интересуется талантом Челси

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ньюкасл
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