Ньюкасл побил свой трансферный рекорд, приобретя форварда сборной Швеции
"Сороки" сделали крупнейшее подписание в своей истории.
Английский Ньюкасл официально объявил о приобретении Александра Исака.
Шведский нападающий перешел в стан "сорок" из Реал Сосьедада за 70 млн евро.
Данная сумма является крупнейшей в трансферной истории Ньюкасла.
Our new centre-forward. 😍 pic.twitter.com/CcSE1qUGzG— Newcastle United FC (@NUFC) August 26, 2022
Ранее рекорд принадлежал бразильцу Жоэлинтону, который перешел в свой нынешний клуб из Хоффенхайма за 40 млн евро.
В минувшем сезоне Исак провел 32 матча в Ла Лиге, забив шесть голов и отличившись шестью результативными передачами.
Напомним, ранее сообщалось, что Ньюкасл интересуется талантом Челси