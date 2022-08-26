Ньюкасл побил свой трансферный рекорд, приобретя форварда сборной Швеции

"Сороки" сделали крупнейшее подписание в своей истории.

Английский Ньюкасл официально объявил о приобретении Александра Исака.

Шведский нападающий перешел в стан "сорок" из Реал Сосьедада за 70 млн евро.

Данная сумма является крупнейшей в трансферной истории Ньюкасла.

Our new centre-forward. 😍 pic.twitter.com/CcSE1qUGzG — Newcastle United FC (@NUFC) August 26, 2022

Ранее рекорд принадлежал бразильцу Жоэлинтону, который перешел в свой нынешний клуб из Хоффенхайма за 40 млн евро.

В минувшем сезоне Исак провел 32 матча в Ла Лиге, забив шесть голов и отличившись шестью результативными передачами.

Напомним, ранее сообщалось, что Ньюкасл интересуется талантом Челси