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Известный карикатурист попытался предугадать будущего обладателя Золотого мяча

Омар Момани выразил уверенность в своем выборе, который, похоже, очевиден для всех.
Вчера, 21:59
Золотой мяч / Getty Images
Золотой мяч / Getty Images
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Знаменитый карикатурист Омар Момани предположил, что следующим обладателем Золотого мяча должен стать нападающий мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема.

Накануне 34-летний французский форвард был признан лучшим футболистом сезона по версии УЕФА, получив награду после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Художник посвятил свое очередное творение Бензема, выразив уверенность, что подобный триумф ожидает игрока и на будущей церемонии вручения Золотого мяча.

"Золотой мяч… загрузка", - подписал свою работу карикатурист.

В минувшем сезоне Бензема выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании вместе с Реалом, а также отличился 44 голами и 15 результативными передачами в 46 матчах за мадридскую команду во всех турнирах.

Ранее France Football опубликовал список 30 претендентов на Золотой мяч-2022.

Церемония награждения состоится 17 октября в парижском театре Шатле.

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