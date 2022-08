Бензема - лучший футболист сезона по версии УЕФА

Форвард Реала Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона по версии УЕФА. 34-летний француз получил награду после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

На приз лучшему игроку сезона также претендовали голкипер Реала вратарь Тибо Куртуа, а также полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.

🥇 The 2021/22 UEFA Men's Player of the Year is… KARIM BENZEMA!



⚽ 15 #UCL goals – including 10 in the knockouts – as well as 27 in the Spanish Liga!



🇫🇷 Add a #NationsLeague triumph with France and it was an unforgettable campaign!



👏 Congratulations, Karim!#UEFAawards pic.twitter.com/4tMZcunNRE