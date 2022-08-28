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Deadline day: онлайн-трансляция закрытия трансферного окна

ISPORT проведёт онлайн последнего дня работы трансферного окна в топ-чемпионатах Европы.
Сегодня, 17:00
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Летом 2022 года было совершено множество различных трансферов, свои команды поменяли мировые звезды футбола, такие как Эрлинг Холанд, Каземиро, Матейс де Лигт, Рахим Стерлинг, Александр Зинченко.

Также новые клубы нашли молодые и талантливые футболисты - Дарвин Нуньес, Орельян Чуамени, Александр Исак и другие.

Тем не менее, трансферное окно подходит к своему завершению и через несколько дней состоится его Deadline. В ТОП-5 чемпионатах Европы "окно" в этом году закрывается в ночь с 1-го на 2-е сентября.

Онлайн-трансляция последнего дня работы трансферного окна

 Будет доступна 1-го сентября...

Отметим, что трансферное окно в Украине пока не закрывается и будет официально работать практически до конца сентября. Во многих "средних" чемпионатах ТО закрывается 31-го августа, к примеру, в Хорватии, Австрии, Швейцарии, Дании и других.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы дедлайн трансферное окно
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