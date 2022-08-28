ПСЖ не смог победить Монако в центральном матче тура Лиги 1

В рамках четвертого тура французской Лиги 1 ПСЖ встретился с Монако. Матч завершился со счетом 1:1

Монегаски неожиданно повели в счете в середине первого тайма. Голом отличился Кевин Фолланд, которого спустя 5 минут вынужденно заменили.

Гости долгое время не давали создать опасность у своих ворот подопечным Кристофа Галтье, но в итоге из-за своей же ошибки упустили победу.

Неймар заработал пенальти во второй половине встречи, который сам же реализовал и спас свою команду от поражения.

ПСЖ - Монако 1:1

Голы: Неймар, 70 - Фолланд, 20.

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньош (Мукиэле, 87), Кимпембе, Хакими, Мендеш – Санчеш (Данилу, 64), Верратти – Месси (Сарабия, 87), Неймар – Мбаппе.

Монако: Нюбель – Энрике, Марипан, Бадиашиль, Дисаси, Агилар – Камара (Жан Лукас, 74), Головин (Эмболо, 64), Фофана – Бен Еддер, Фолланд (Аклиуш, 25, Минамино, 64).

Предупреждения: Неймар, Аклиуш, Камара, Кимпэмбе, Верратти, Бадиашиль, Хакими.