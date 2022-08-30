Зинченко пропустит матч против Астон Виллы

Завтра, 31 августа, в рамках пятого тура чемпионата Англии лондонский Арсенал встретится с Астон Виллой.

Главный тренер лондонцев Микель Артета сообщил, что данный матч пропустит украинский универсал Александр Зинченко.

"Я не думаю, что Зинченко и Парти смогут сыграть в завтрашнем матче. Нам нужно сделать дополнительное сканирование, чтобы осознать тяжесть повреждений, но мне кажется, что они не будут доступны", - заявил испанский специалист на предматчевой пресс-конференции.

Также наставник "канониров" высказался о возможности использовать украинца в центре поля.

"Это одна из опций. Мы можем использовать его в полузащите. Как атакующего хавбека, как опорника. Конечно, это один из вариантов. Зинченко прекрасно играет в центре поля, так что иметь футболистов, которые настолько универсальны - прекрасно", - сказал Артета.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал заинтересован в услугах Михаила Мудрика.