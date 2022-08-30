Ван Бастен раскритиковал Манчестер Юнайтед за выложенные 100 млн евро за Антони

Нидерландец в шоке от невероятного ценника на игрока.

Бывший футболист Аякса Марко ван Бастен заявил, что новоиспеченный вингер Манчестер Юнайтед Антони не стоит 100 миллионов евро.

"Стоит ли Антони 100 млн евро? Даже близко нет. Пока он не показал ничего особенного.

Да, безусловно, он провел несколько хороших игр. Но в последние два года он был не столь эффективен.

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Очень часто он теряет мяч, ошибается. Вингер может терять мяч, но всему есть предел. Если ты идешь в дриблинг каждый раз, когда получаешь мяч, и теряешь его в семи случаях из десяти…

Стоит обратить внимание на то, как часто он теряет мяч", – сказал ван Бастен в интервью AS.