Ювентус арендовал хавбека ПСЖ
Леандро Паредес перебрался в стан парижан.
Туринский Ювентус усилил центр поля игроком сборной Аргентины.
Как сообщает пресс-служба "зебр", в лагерь клуба перебрался Леандро Паредес из ПСЖ.
Игрок перешел к туринцам на правах арендного соглашения, которое рассчитано до конца сезона-2022/23.
UFFICIALE | bienvenido Leandro ⚪️⚫️#WelcomeParedes— JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2022
После завершения аренды Паредес может перебраться в Ювентус на полноценной основе за 22.5 млн евро.
В прошлом сезоне аргентинец провел 22 матча во всех турнирах, отличившись 1 и 2 ассистами.