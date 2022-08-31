Ювентус арендовал хавбека ПСЖ

Туринский Ювентус усилил центр поля игроком сборной Аргентины.

Как сообщает пресс-служба "зебр", в лагерь клуба перебрался Леандро Паредес из ПСЖ.

Игрок перешел к туринцам на правах арендного соглашения, которое рассчитано до конца сезона-2022/23.

После завершения аренды Паредес может перебраться в Ювентус на полноценной основе за 22.5 млн евро.

В прошлом сезоне аргентинец провел 22 матча во всех турнирах, отличившись 1 и 2 ассистами.