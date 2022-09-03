Безус "бисиклетой" открыл счет своим голам за Омонию, чем помог победить соперника Динамо по ЛЕ

В Никосии местная Омония Романа Безуса принимала в гостях АЕК, которому вскоре предстоит сыграть с киевским Динамо на групповом этапе Лиги Европы.

В середине первого тайма шикарным голом отличился украинский хавбек хозяев поля - Роману удался прекрасный удар "бисиклетой", который вывел Омонию вперед.

Видео гола Романа Безуса

Стоит отметить, что после гола украинца Омония удвоила преимущество, но умудрилась его упустить. И лишь гол за пять минут до конца встречи вырвал для хозяев три очка - итоговая победа 3:2.

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Напомним, что АЕК Ларнака сыграет против киевского Динамо в рамках второго тура Лиги Европы 15 сентября в Кракове (Польша). Начало встречи - 22:00 по киевскому времени.