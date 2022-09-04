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Брайтон - Лестер 5:2 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию лучшие моменты невероятного поединка в рамках чемпионата Англии.
Сегодня, 21:45
Getty Images
Getty Images
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В рамках шестого тура чемпионата Англии Брайтон на своем поле принимал Лестер.

Команды устроили огненный матч, забив на двоих 7 голов. "Чайки" победили со счетом 5:2.

Таким образом, после 6 матчей на cчету Брайтона 13 пунктов, что позволяет им занимать 4 место в турнирной таблице.

У коллектива Брендана Роджерса 1 очко в шести турах и 20 строчка.

Вашему вниманию обзор матча Брайтон - Лестер:

Брайтон – Лестер 5:2

Голы: Томас 10 (авт.), Кайседо 15, Троссард 64, Макаллистер 71, 90+7 – Ихеаначо 1, Дака 33

Брайтон: Санчес – Велтман, Данк, Вебстер – Марч (Лемпти 90+3), Кайседо (Гилмор 90+2), Макаллистер, Мвепу (Ундав 84), Троссард (Эступиньян 89) – Гросс, Велбек

Лестер: Ворд – Джастин, Ндиди, Эванс, Томас – Сумаре (Дьюсбери-Холл 73) – Дака, Тилеманс (Амарти 73), Мэддисон, Барнс (Кастань 46) – Ихеаначо (Варди 73)

Предупреждения: Макаллистер – Томас

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол АПЛ видео голов обзор матча
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