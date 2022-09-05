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Футбол

Скауты Арсенала впечатлены игрой Мудрика, клуб попытается подписать футболиста следующим летом

"Канониры" готовы прийти за украинцем после окончания текущего сезона.
Сегодня, 13:33
Михаил Мудрик / shakhtar.com
Михаил Мудрик / shakhtar.com
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Украинский вингер Михаил Мудрик сохраняет шансы на переезд в топовый европейский чемпионат.

Как сообщает издание The Athletic, скауты лондонского Арсенала впечатлились игровыми и личностными качествами футболиста.

Следующим летом "канониры" могут обратить внимание на кандидатуру игрока, попытавшись его подписать.

Лондонцы предприняли попытку приобретения исполнителя в конце этого трансферного окна, но сумма, которую запросил Шахтер считается слишком высокой.

В этом сезоне Мудрик отыграл 3 матча в чемпионате Украины, отдав одну результативную передачу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Арсенал Лондон Михаил Мудрик
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