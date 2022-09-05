Скауты Арсенала впечатлены игрой Мудрика, клуб попытается подписать футболиста следующим летом
"Канониры" готовы прийти за украинцем после окончания текущего сезона.
Украинский вингер Михаил Мудрик сохраняет шансы на переезд в топовый европейский чемпионат.
Как сообщает издание The Athletic, скауты лондонского Арсенала впечатлились игровыми и личностными качествами футболиста.
Следующим летом "канониры" могут обратить внимание на кандидатуру игрока, попытавшись его подписать.
Лондонцы предприняли попытку приобретения исполнителя в конце этого трансферного окна, но сумма, которую запросил Шахтер считается слишком высокой.
В этом сезоне Мудрик отыграл 3 матча в чемпионате Украины, отдав одну результативную передачу.