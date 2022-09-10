Михайличенко - о матче против Черноморца: У нас не шла та игра, которую мы хотели показать

В рамках четвертого тура УПЛ Шахтер в драматичной концовке переиграл Черноморец.

Футболист "горняков" Богдан Михайличенко поделился мыслями о прошедшей встрече.

По словам украинца, матч оказался предсказуемо очень тяжелым.

"Матч был тяжелым, но после Лиги чемпионов всегда так бывает. Прекрасно, что мы отыгрались в конце игры и забрали три очка.

Мы несколько неправильно играли, а соперник грамотно закрывал зоны, потому у нас и не шла та игра, которую хотелось продемонстрировать.

Надеюсь, что такая игра у меня не последняя. Радуюсь, что мне удалась голевая передача, надеюсь, дальше будет еще лучше. Перед игрой Швед мне говорил, где будет располагаться в определенные моменты. Я видел, что в этой зоне наши игроки, потому туда и подавал.

Прострелов было не так много, как я хотел бы. Было две неплохие передачи, но нужно было лучше сыграть в защите, ведь у Черноморца хороший вингер.

К матчу против Селтика подходим в боевом настроении. Мы добыли три очка - это главное", - заявил защитник.