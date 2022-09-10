Шахтер поднялся на первое место в УПЛ благодаря волевой победе над Черноморцем

В рамках четвертого тура УПЛ донецкий Шахтер в номинально домашнем матче встретился с одесским Черноморцем.

"Горняки" после разгрома немецкого РБ Лейпциг в Лиге чемпионов на внутренней арене вырвали победу у "моряков". Матч завершился со счетом 1:2.

На гол Валентина Брагару в дебюте встречи донецкий клуб ответил забитым мячами Марьяна Шведа и Олега Очеретько.

Таким образом, коллектив Игора Йовичевича поднялся на первое место в турнирной таблице.

После четырех туров у Шахтера 10 пунктов. Команда опережает Верес и Зарю, которые делят второе место, на один балл.

Черноморец 1-2 Шахтер

Голы: Брагару, 9 - Швед, 74, Очеретько, 90+.7