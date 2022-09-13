Арсенал Зинченка намерен подписать хавбека сборной Бельгии

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета намерен зимой заполучить игрока, который давно является целью "канониров".

Как сообщает Экрем Конур, испанский специалист хочет подписать бельгийского полузащитника Юри Тилеманса.

Переговоры о трансфере футболиста лондонцы проведут с Лестером в январе следующего года.

Примечательно, что контракт Тилеманса с "лисами" действует до конца текущей кампании, поэтому трансфер должен обойтись в приемлимую сумму.