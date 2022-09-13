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Арсенал Зинченка намерен подписать хавбека сборной Бельгии

"Канониры" зимой попытаются приобрести Юри Тилеманса.
Сегодня, 18:12
Юри Тилеманс
Юри Тилеманс
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Наставник лондонского Арсенала Микель Артета намерен зимой заполучить игрока, который давно является целью "канониров".

Как сообщает Экрем Конур, испанский специалист хочет подписать бельгийского полузащитника Юри Тилеманса.

Переговоры о трансфере футболиста лондонцы проведут с Лестером в январе следующего года.

Примечательно, что контракт Тилеманса с "лисами" действует до конца текущей кампании, поэтому трансфер должен обойтись в приемлимую сумму.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бельгия АПЛ Лестер Сити Юри Тилеманс
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