Основной вратарь Челси пропустит ближайший матч команды
Эдуар Менди не сыграет в следующем туре группового этапа ЛЧ.
Вратарь лондонского Челси Эдуар Менди не сможет выйти на поле в матче 2 тура группового этапа ЛЧ против РБ Зальцбург.
Как сообщает Football London, футболист получил травму колена, из-за которой пропустил и поединок против Динамо Загреб.
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Сенегальский страж ворот не тренировался в общей группе вместе с командой.
Матч между Челси и Зальцбургом пройдет 14 сентября. Стартовый свисток будет дан в 21:55 по Киеву.