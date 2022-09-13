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Основной вратарь Челси пропустит ближайший матч команды

Эдуар Менди не сыграет в следующем туре группового этапа ЛЧ.
Сегодня, 19:23
Эдуар Менди
Эдуар Менди
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Вратарь лондонского Челси Эдуар Менди не сможет выйти на поле в матче 2 тура группового этапа ЛЧ против РБ Зальцбург.

Как сообщает Football London, футболист получил травму колена, из-за которой пропустил и поединок против Динамо Загреб.

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Сенегальский страж ворот не тренировался в общей группе вместе с командой.

Матч между Челси и Зальцбургом пройдет 14 сентября. Стартовый свисток будет дан в 21:55 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Челси
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