iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

АПЛ перенесла матч Челси - Ливерпуль и еще два поединка на неопределенный срок

Игры были отложены из-за мероприятий, связанных с похоронами королевы Елизаветы II.
Сегодня, 20:25
АПЛ перенесла три матча / Getty Images
АПЛ перенесла три матча / Getty Images
0 0 0

Английская Премьер-лига перенесла три матча восьмого тура чемпионата, которые должны были состояться на ближайших выходных.

Такое решение было принять из-за мероприятий, связанных с похоронами королевы Елизаветы II.

Читай также: Матч между Арсеналом и ПСВ в рамках Лиги Европы перенесен

Как сообщает официальный сайт АПЛ, на неопределенный срок были перенесены матч Брайтон - Кристал Пэлас, назначенный на субботу, 17 сентября, и поединки Челси - Ливерпуль и Манчестер Юнайтед - Лидс, которые должны были быть сыграны в воскресенье, 18 сентября.

Остальные семь из десяти матчей восьмого тура чемпионата Англии состоятся в запланированные сроки, с 16 по 18 сентября.

Ранее АПЛ также перенесла все поединки седьмого тура, которые должны были состояться 10-12 сентября. Новые даты проведения матчей будут объявлены позже.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси манчестер юнайтед АПЛ Лидс чемпионат Англии Английская Премьер-лига
0 0 0

Статьи по теме

Вулверхэмптон презентовал экс-форварда сборной Испании Вулверхэмптон презентовал экс-форварда сборной Испании
Челси представил Поттера в качестве главного тренера Челси представил Поттера в качестве главного тренера
Экс-форвард Челси подпишет контракт с середняком АПЛ Экс-форвард Челси подпишет контракт с середняком АПЛ
УЕФА может наказать Боснию и Герцеговину, если матч с россиянами состоится УЕФА может наказать Боснию и Герцеговину, если матч с россиянами состоится
Помочь журналистам

Видео

Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа22:18
УЕФА может наказать Боснию и Герцеговину, если матч с россиянами состоится
Бокс21:35
Бой Ломаченко - Ортис официально утвержден
Бокс20:58
"У Фьюри есть все": Альварес рассказал, в чем британец превосходит Усика
Европа20:25
АПЛ перенесла матч Челси - Ливерпуль и еще два поединка на неопределенный срок
Теннис19:42
На US Open собрали 2 миллиона долларов для помощи Украине
Европа19:30
Ньюкасл подписал антигероя одного из финалов ЛЧ
Футбол18:52
Экс-футболист Атлетико Мадрид и Барселоны завершил карьеру
Бокс18:48
"Подбородок лучше": Атлас оценил шансы Джошуа в бою с Фьюри
Украина18:05
"Можно уничтожить трибуны, но не мечты": Ярмоленко стал "голосом" разрушенного российскими оккупантами стадиона в Чернигове
Украина18:01
УПЛ: календарь и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK