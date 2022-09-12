АПЛ перенесла матч Челси - Ливерпуль и еще два поединка на неопределенный срок

Игры были отложены из-за мероприятий, связанных с похоронами королевы Елизаветы II.

Английская Премьер-лига перенесла три матча восьмого тура чемпионата, которые должны были состояться на ближайших выходных.

Такое решение было принять из-за мероприятий, связанных с похоронами королевы Елизаветы II.

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Как сообщает официальный сайт АПЛ, на неопределенный срок были перенесены матч Брайтон - Кристал Пэлас, назначенный на субботу, 17 сентября, и поединки Челси - Ливерпуль и Манчестер Юнайтед - Лидс, которые должны были быть сыграны в воскресенье, 18 сентября.

Остальные семь из десяти матчей восьмого тура чемпионата Англии состоятся в запланированные сроки, с 16 по 18 сентября.

Ранее АПЛ также перенесла все поединки седьмого тура, которые должны были состояться 10-12 сентября. Новые даты проведения матчей будут объявлены позже.