Матч между Арсеналом и ПСВ в рамках Лиги Европы перенесен

Игра второго тура группового этапа Лиги Европы между Арсеналом и ПСВ Эйндховен отложена.

Как сообщает пресс-служба "канониров", данное решение было принято из-за невозможности предоставить достаточное количество сотрудников полиции для обеспечения безопасности из-за подготовки к похоронам Елизаветы II.

Новая дата проведения поединка остается неизвестной, но он должен пройти до 16 ноября этого года, ведь в этот день пройдет жеребьевка плей-офф Лиги Европы.

Our @EuropaLeague fixture with PSV has been postponed. — Arsenal (@Arsenal) September 12, 2022

Напомним, Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в шотландском Балтиморе в четверг, 8 сентября.