АПЛ решила перенести ближайший тур из-за смерти королевы

В пятницу, 9 сентября, правительство Великобритании заявило, что не собирается заставлять организации отменять мероприятия и спортивные события в связи со смертью Елизаветы II. Вместо этого организации сами должны принимать необходимые решения.

Английская Премьер-лига приняла решение перенести седьмой тур чемпионата, который должен был начаться в субботу, 10 сентября, матчем Челси - Фулхэм.

"Сегодня утром на встрече клубы Премьер-лиги почтили память Ее Величества королевы Елизаветы II. Чтобы почтить ее выдающуюся жизнь и вклад в нацию, а также в знак уважения, раунд матчей Премьер-лиги в эти выходные будет отложен, включая игру в понедельник вечером", - говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

"Это согласуется с подходом, который Футбольная ассоциация и Английская футбольная лига будут использовать в своих соревнованиях в эти выходные. Дальнейшие обновления относительно матчей Премьер-лиги в период траура будут предоставлены в установленном порядке".

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed. — Premier League (@premierleague) September 9, 2022

В связи с кончиной Елизаветы II, многие звезды футбола почтили ее память, опубликовав соответствующие посты в своих социальных сетях.