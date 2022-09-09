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Футбол

АПЛ решила перенести ближайший тур из-за смерти королевы

Придется прожить эти выходные без английского футбола.
Сегодня, 14:09
Премьер-лига / Getty Images
Премьер-лига / Getty Images
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В пятницу, 9 сентября, правительство Великобритании заявило, что не собирается заставлять организации отменять мероприятия и спортивные события в связи со смертью Елизаветы II. Вместо этого организации сами должны принимать необходимые решения.

Английская Премьер-лига приняла решение перенести седьмой тур чемпионата, который должен был начаться в субботу, 10 сентября, матчем Челси - Фулхэм.

"Сегодня утром на встрече клубы Премьер-лиги почтили память Ее Величества королевы Елизаветы II. Чтобы почтить ее выдающуюся жизнь и вклад в нацию, а также в знак уважения, раунд матчей Премьер-лиги в эти выходные будет отложен, включая игру в понедельник вечером", - говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

"Это согласуется с подходом, который Футбольная ассоциация и Английская футбольная лига будут использовать в своих соревнованиях в эти выходные. Дальнейшие обновления относительно матчей Премьер-лиги в период траура будут предоставлены в установленном порядке".

В связи с кончиной Елизаветы II, многие звезды футбола почтили ее память, опубликовав соответствующие посты в своих социальных сетях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол англия АПЛ
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