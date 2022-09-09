Правительство Великобритании не планирует отменять спортивные мероприятия из-за смерти Елизаветы II

Вечером четверга, 8 сентября, мир был шокирован новостью о кончине королевы Великобритании Елизаветы II, которая находилась на престоле 70 лет. Из-за этого еврокубковые матчи Манчестер Юнайтед и Вест Хэма начинались с минуты молчания, а команды надели черные траурные повязки.

Всех заинтересовал вопрос, отменят ли предстоящие матчи британских чемпионатов. По информации журналист Саймона Стоуна, британское правительство не планирует заставлять соответствующие организации это делать. При этом данные организации должны самостоятельно принять решение, проводить матчи или нет.

"Нет никаких обязательств по отмене или переносу мероприятий и спортивных событий или закрытию развлекательных заведений в период национального траура. Это остается на усмотрение отдельных организаций", - говорится в заявлении правительства Великобритании.

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"В знак уважения организации могут рассмотреть возможность отмены или переноса мероприятий или закрытия мест проведения в день государственных похорон. Они не обязаны делать это, и это полностью остается на усмотрение отдельных организаций".

Уже стало известно, что Английская футбольная лига, которая занимается организацией матчей Чемпионшипа, Лиги 1 и 2 Англии перенесла пятничный матч Бернли и Норвича, а решение относительно матчей на выходных будет принято позже.