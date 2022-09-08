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Скончалась королева Елизавета II

В Британии объявлен 10-дневный траур. Это может повлечь за собой отмену спортивных событий.
Сегодня, 21:04
Елизавета II
Елизавета II
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Сегодня, 8 сентября, в возрасте 96 лет ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II

Данную информацию подтвердил Букингемский Дворец.

"Королева мирно скончалась в Балморале (Шотландия) сегодня днем.

Король и Королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", - сказано в заявлении.

В Британии объявлен 10-дневный траур. Вероятно, что спортивные событие, которые должны были пройти в этот срок на территории страны, будут отменены.

Стоит отметить, что Елизавете II принадлежит рекорд по длительности правления. Она была королевой Великобритании с 1952 года и по сегодняшний день.

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