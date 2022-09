Скончалась королева Елизавета II

Сегодня, 8 сентября, в возрасте 96 лет ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II

Данную информацию подтвердил Букингемский Дворец.

"Королева мирно скончалась в Балморале (Шотландия) сегодня днем.

Король и Королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", - сказано в заявлении.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W