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Я був її фанатом: Пеле та інші зірки футболу попрощалися з Єлизаветою ІІ

Відомі люди зі світу футболу віддали почесть королеві Великобританії.
Сегодня, 12:12
Єлизавета ІІ / Getty Images
Єлизавета ІІ / Getty Images
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У віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета ІІ. Букінгемський палац підтвердив смерть королеви, не уточнивши причин.

Весь світ тужить за королевою. Свої співчуття висловили й гравці Манчестер Юнайтед, які розпочали свій матч Ліги Європи проти Реал Сосьєдад з хвилини мовчання. 

"Спочивайте з миром, її Величність. Всі мої думки з королівською родиною в цей час", - написав капітан МЮ Гаррі Магвайр.

"Її величність королево. Думки та молитви з королівською родиною в такий сумний час. Спочивайте з миром", - написав Джейдон Санчо.

"Такий жахливо сумний день. Її Величність Королева померла. Справді видатна жінка, яка служила своїй країні з гідністю, відданістю та витонченістю. Втіха, яка постійно присутня в житті більшості з нас. Спочивайте з миром, Ваша Величносте", - Гарі Лінекер 

"Мої думки та співчуття з членами королівської родини. Спочивай з миром, Ваша Величносте", - Ріо Фердінанд.

"Королева присвятила своє життя служінню цій країні. Для простого хлопчика з Ньюкасла було честю познайомитися з вами. Дякую, пані. За все", - Алан Ширер.

"Мені дуже шкода. Я багато років жив в Англії, моя сім’я там", – сказав Жозе Моурінью після матчу Роми в Лізі Європи проти Лудогорця. - "Я не думаю, що є людина, яка б не цінувала цю велику жінку, вибачте".

"Я був великим фанатом королеви Єлизавети II з того часу, як я вперше побачив її особисто, у 1968 році, коли вона приїхала до Бразилії, щоб засвідчити нашу любов до футболу та відчути магію переповненої Маракани. Її подвиги позначили покоління. Ця спадщина триватиме вічно", - заявив король футболу Пеле.

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем також висловився:

"Я щиро засмучений смертю Її Величності, Королеви. Який вилив любові та поваги ми побачили за її життя. Те, наскільки спустошеними ми всі почуваємося сьогодні, свідчить про те, що вона означала для людей у цій країні та в усьому світі.

Як сильно вона надихнула нас своїм керівництвом. Як вона втішала нас, коли були важкі часи. До останніх днів вона служила своїй країні гідно та витончено. Мої думки та молитви з нашою королівською сім’єю…"

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