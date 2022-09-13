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Швед - о матче с Селтиком: Если продемонстрируем свою игру, то сможем победить

Вингер донецкого Шахтера прокомментировал предстоящий матч ЛЧ.
Вчера, 23:02
Марьян Швед / shakhtar.com
Марьян Швед / shakhtar.com
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В рамках второго тура группового этапа ЛЧ Шахтер сыграет против шотландского Селтика.

Вингер "горняков" Марьян Швед поделился мыслями о матче против команды, которой он ранее принадлежал.

По словам украинца, "кельты" сильно сменились с тех пор, как он за них выступал.

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"Не сказал бы, что очень хорошо знаю эту команду. Потому что два года назад, когда я находился там, это была совсем другая команда по сравнению с нынешней: осталось только два игрока из основного состава.

Так что я не много о них знаю, но нам тренерский штаб рассказал, и я сам видел нарезки из матчей, поэтому могу отметить, что это хорошая команда с быстрыми флангами, которая будет прессинговать нас.

Но мы готовы к этому. Надеюсь, если покажем свою игру, то добьемся положительного результата", - заявил Швед

Напомним, права на украинского футболиста принадлежали шотландскому гранду с 2019 по 2021 год. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол селтик ЛЧ Шахтер Донецк Марьян Швед
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