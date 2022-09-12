Шахтер - Селтик: Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Кто показывает матч группового этапа Лиги чемпионов-2022 Шахтер - Селтик и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В среду, 14 сентября, донецкий Шахтер продолжит свои выступления на групповом этапе нового розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Соперником украинской команды станет шотландский Селтик, с которым "горняки" встретятся номинально на домашней арене, которой из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов стал Стадион Войска Польского в Варшаве.

Поединок пройдет в рамках первого временного слота и стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Шахтер - Селтик?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Селтик, которая начнется 14 сентября в 19:40 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, который является официальным транслятором Лиги чемпионов.

Селтик и Шахтер по итогам выступлений в прошлом сезоне получили право автоматически квалифицироваться в групповую стадию Лиги чемпионов-2022/23.

"Кельты" в кампании-2021/22 вернули себе чемпионство в Шотландии, опереди Рейнджерс на четыре очка. Украинская Премьер-лига минувшего сезона доиграна не была из-за полномасштабного российского вторжения. На момент остановки чемпионата Украины "горняки" занимали первое место в турнирной таблице, что и позволило им стартовать в сразу с групповой стадии главного клубного турнира Европы.

Шахтер и Селтик выступают в группе F Лиги чемпионов, где их соперниками также стали мадридский Реал и немецкий РБ Лейпциг, которые между собой сыграют также 14 сентября.

Отметим, что Шахтер уже не раз встречался с Селтиком на международной арене. Впервые команды встретились друг с другом еще в 2004 году, затем также в рамках Лиги чемпионов играли в 2007 - каждый из четырех матчей выиграла команда, которая принимала соперника на своем стадионе.

Результаты Шахтера и Селтика в сезоне

Шахтер пока провел пять официальных матчей в этом сезоне. В УПЛ команда Игора Йовичевича стартовала с нулевой ничьей против Металлиста 1925, после чего одержала две минимальные победы над Кривбассом (1:0) и Рухом (1:0). Затем был огненный старт в ЛЧ, где "горняки" обыграли РБ Лейпциг со счетом 4:1. В субботу Шахтер сыграл с Черноморцем и очень тяжелом матче вырвал победу на последних секундах.

"Зелено-белые" провели в рамках чемпионата Шотландии уже шесть матчей и все выиграли. Особняком здесь стоит поединок против Рейнджерс, который состоялся 3 сентября - Селтик разбил соперника со счетом 4:0. Всего огни пропустили только один гол в чемпионате. А вот в ЛЧ дела не такие радужные - после неплохого первого тайма Селтик проиграл мадридскому Реалу со счетом 3:0.

Где состоится матч Шахтер - Селтик?

Стадион Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского - временно будет домашней ареной Шахтера в матчах Лиги чемпионов.

Этот стадион, вместимостью в более чем 30 тысяч человек, является домашним для варшавской Легии, также на нем иногда выступает национальная сборная Польши.