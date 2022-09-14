iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Возвращение легенды: Давид Силва посетил базу Сити и сфотографировался у своей статуи

Легендарный полузащитник заехал в гости в родной клуб.
Сегодня, 14:31
Давид Силва / Getty Images
Давид Силва / Getty Images
0 0 0

Игрок Реал Сосьедад Давид Силва вместе со своей командой на прошлой неделе приехал в гости в Манчестер Юнайтед, с которым они встречались в рамках Лиги Европы.

На следующий день после завершившегося минимальной победой испанцев поединка Силва отправился на базу Манчестер Сити, в котором провел большую часть своей карьеры.

Там хавбек посетил статую в свою честь, а также пообщался с Пепом Гвардиолой и другими членами тренерского штаба.

На ISPORT доступен видеообзор матча Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Давид Силва
0 0 0

Статьи по теме

Фанаты Манчестер Юнайтед встретили Холанда на улице города, где постарались переманить его на Олд Траффорд Фанаты Манчестер Юнайтед встретили Холанда на улице города, где постарались переманить его на Олд Траффорд
Претендент на гол года от Гримальдо, дубли Мбаппе и Холанда: все мячи игрового дня Лиги чемпионов Претендент на гол года от Гримальдо, дубли Мбаппе и Холанда: все мячи игрового дня Лиги чемпионов
Севилья - Манчестер Сити 0:4 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Севилья - Манчестер Сити 0:4 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Ювентус та Мілан не вийдуть з групи: анонс та прогноз Ліги чемпіонів-2022/23 Ювентус та Мілан не вийдуть з групи: анонс та прогноз Ліги чемпіонів-2022/23
Помочь журналистам

Видео

Сольный проход игрока Спортинга и мяч юного дарования Брюгге: все голы дня в Лиге чемпионов
Сольный проход игрока Спортинга и мяч юного дарования Брюгге: все голы дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Чм-202216:46
Украина - Аргентина: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по Socca
Украина16:17
Бущан - после операции: Новости с фронта добавляют сил
Бокс15:57
Беллью: Фьюри избегает Усика, почему бы просто не побить этого средневеса?
Украина15:30
Александрия красивым роликом презентовала новичка команды
Лига конференций15:25
Днепр-1 огласил заявку на матч с Аполлоном
Лига Чемпионов15:14
Шахтер U-19 во второй раз победил в Юношеской Лиге УЕФА
Теннис14:48
Порторж (WTA). Цуренко обыграла сеяную россиянку
Бокс14:41
"Давно хотел этот бой": Промоутер подтвердил, что Джошуа согласился на поединок с Фьюри
Европа14:31
Возвращение легенды: Давид Силва посетил базу Сити и сфотографировался у своей статуи
Украина14:12
Зубков рассказал, как проходила его работа с российским тренером после начала полномасштабной войны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK