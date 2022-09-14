Возвращение легенды: Давид Силва посетил базу Сити и сфотографировался у своей статуи

Игрок Реал Сосьедад Давид Силва вместе со своей командой на прошлой неделе приехал в гости в Манчестер Юнайтед, с которым они встречались в рамках Лиги Европы.

На следующий день после завершившегося минимальной победой испанцев поединка Силва отправился на базу Манчестер Сити, в котором провел большую часть своей карьеры.

Find out what @21LVA got up to as he returned to City ⤵️ pic.twitter.com/Xf454H7GBs — Manchester City (@ManCity) September 14, 2022

Там хавбек посетил статую в свою честь, а также пообщался с Пепом Гвардиолой и другими членами тренерского штаба.

На ISPORT доступен видеообзор матча Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад.