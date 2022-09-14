Возвращение легенды: Давид Силва посетил базу Сити и сфотографировался у своей статуи
Легендарный полузащитник заехал в гости в родной клуб.
Игрок Реал Сосьедад Давид Силва вместе со своей командой на прошлой неделе приехал в гости в Манчестер Юнайтед, с которым они встречались в рамках Лиги Европы.
На следующий день после завершившегося минимальной победой испанцев поединка Силва отправился на базу Манчестер Сити, в котором провел большую часть своей карьеры.
Find out what @21LVA got up to as he returned to City ⤵️ pic.twitter.com/Xf454H7GBs— Manchester City (@ManCity) September 14, 2022
Там хавбек посетил статую в свою честь, а также пообщался с Пепом Гвардиолой и другими членами тренерского штаба.
На ISPORT доступен видеообзор матча Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад.