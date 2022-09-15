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Футбол

К поездке в Молдову готов: Роналду в ярких очках позировал перед игрой в Лиге Европы

Португалец готов открыть счет своим голевым действия в текущем сезоне.
Сегодня, 14:35
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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В четверг, 15 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед на выезде сыграет с Шерифом (Молдова).

Форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду сосредоточен на том, чтобы добыть первую победу в турнире и открыть счет своим голевым действия в сезоне.

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В преддверии поединка португалец опубликовал фотографию перед полетом в Молдову. 37-летний футболист позировал в розовых очках, чем удивил своих подписчиков.

Отметим, что матч Шериф - Манчестер Юнайтед начнется 19:45 по киевскому времени.

Напомним, в первых поединках английский клуб дома минимально уступил Реал Сосьедаду, а Шериф разгромно обыграл Омонию (3:0).

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед внес в заявку Гринвуда, который находится под следствием.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы шериф манчестер юнайтед Криштиану Роналду
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