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Футбол

Манчестер Сити нацелился на лидера Бенфики

"Горожане" попытаются подписать Алехандро Гримальдо.
Сегодня, 22:21
Алехандро Гримальдо
Алехандро Гримальдо
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Манчестер Сити хочет усилить глубину своего состава в зимнее трансферное окно.

Как сообщает CalcioMercato, "горожане" попытаются подписать Алехандро Гримальдо.

Источник отмечает, что клубу придется выложить за испанца всего в районе 7 млн евро из-за того, что его контракт истечет следующим летом.

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Также заявляется, что манкунаинцы будут конкурировать за левого защитинка с каталонской Барселоной и туринским Ювентусом.

В этом сезоне испанец сыграл в 10 поединках во всех турнирах за лиссабонскую Бенфику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Манчестер Сити Бенфика Лиссабон
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