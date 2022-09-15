Манчестер Сити нацелился на лидера Бенфики

Манчестер Сити хочет усилить глубину своего состава в зимнее трансферное окно.

Как сообщает CalcioMercato, "горожане" попытаются подписать Алехандро Гримальдо.

Источник отмечает, что клубу придется выложить за испанца всего в районе 7 млн евро из-за того, что его контракт истечет следующим летом.

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Также заявляется, что манкунаинцы будут конкурировать за левого защитинка с каталонской Барселоной и туринским Ювентусом.

В этом сезоне испанец сыграл в 10 поединках во всех турнирах за лиссабонскую Бенфику.