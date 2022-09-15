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Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1 Обзор матч и видео голов матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию опасные моменты и забитые мячи встречи.
Сегодня, 00:51
Манчестер Сити - Боруссия / Getty Images
Манчестер Сити - Боруссия / Getty Images
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В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити принимал Боруссию Дортмунд.

Во второй половине встречи Манчестер Сити продолжил держать у себя мяч, однако в одной из немногих атак Боруссии удалось выйти впереди. Джуд Беллингем с передачи Марко Ройса открыл счет в матче.

Спасителем для команды хозяев стал Джон Стоунз, который своей пушкой все же распечатал ворота соперника.

Победу Манчестер Сити принес форвард Эрлинг Холанд, который отметится голом после удара в стиле карате, тем самым отобрав очки у бывшей команды.

Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1

Голы: Стоунз, 80, Холанд, 84 - Беллингем, 56

Манчестер Сити: Эдерсон - Стоунз, Аке, Аканджи, Жоау Канселу - Гюндоган (Бернарду Силва, 58), де Брюйне, Родри - Грилиш (Фоден, 58), Марез (Альварес, 58), Холанд (Филлипс, 90)

Боруссия Д: Майер - Менье, Хуммельс, Зюле, Геррейру - Джан, Озджан (Мукоко, 88), Беллингем - Ройс, Рейна (Мален, 62), Модест (Шлоттербек, 78).

Предупреждения: Родри, Мален, Озджан, Фоден, Менье.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов видео
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