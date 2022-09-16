Довбик - в списке претендентов на звание игрока тура в Лиге конференций
Нападающий СК Днепра-1 отличился дублем в ворота Аполлона
Сегодня, 01:10
УЕФА определился с кандидатами на звание игрока второго тура группового этапа в Лиге Конференций
В списке нашлось место украинцу Артему Довбику, который отметился дублем в ворота Аполлона из Лимассола.
Конкуренцию форварду составят Сердар Гюрлер из Истанбул Башакшехира, Эмманюель Банда из Юргордена и Деян Любичич из Кельна
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