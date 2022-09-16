Довбик - в списке претендентов на звание игрока тура в Лиге конференций

УЕФА определился с кандидатами на звание игрока второго тура группового этапа в Лиге Конференций

В списке нашлось место украинцу Артему Довбику, который отметился дублем в ворота Аполлона из Лимассола.

Конкуренцию форварду составят Сердар Гюрлер из Истанбул Башакшехира, Эмманюель Банда из Юргордена и Деян Любичич из Кельна

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