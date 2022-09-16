Борнмут будет продан владельцу клуба НХЛ Вегас
Владелец Борнмута Максим Демин ведет предварительные переговоры о продаже клуба АПЛ американцу Биллу Фоули, который владеет командой Национальной хоккейной лиги Вегас Голден Найтс.
Sky Sports сообщает, что Фоули возглавляет поглощение, в результате которого 77-летний бизнесмен получит 100%-ую долю в клубе. Переговоры велись все лето, и считается, что сделка может быть завершена до старта чемпионата мира - таков позитивный характер переговоров.
Несмотря на возможную продажу, швейцарец Максим Демин продолжил развитие тренировочной базы, а также инвестировал 30 миллионов фунтов в прошлом сезоне и еще 30 миллионов этим летом.
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Борнмут уволил Скотта Паркера с поста главного тренера всего лишь после четырех игр нового сезона Премьер-лиги за неудовлетворительные результаты в матчах против Манчестер Сити, Ливерпуля и Арсенала. Переговоры о продаже клуба объясняют, почему "вишни" не торопятся с потенциальным назначением нового рулевого.
На данный момент Борнмут занимает 13-е место в Премьер-лиге, на три очка опережая зону вылета.