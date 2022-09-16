Ноттингем и Фулхэм устроили голевую феерию в матче АПЛ

В рамках восьмого тура АПЛ Ноттингем на своем поле принял Фулхэм.

Команды показали очень результативный футбол. Матч завершлился со счетом 2:3

"Лесники" открыли счет на 11-ой минуте усилиями Тайво Авонийи.

Хозяева контролировали игру, но посыпались в начале второго тайма, пропустив трижды в течении 6 минут.

Сперва забил Кенни Тете после ассиста экс-игрока Шахтера Виллиана, а затем отметились Жоао Палинья и Харрисон Рид.

Казалось, что на этом игра закончена, но гол Льюиса О'Браяна помог подопечным Стива Купера вернуться в игру, хотя на большее их не хватило.

Ноттингем - Фулхэм 2:3.

Голы: Авонийи, 11, О'Браян, 77 - Тете, 54, Палинья, 57, Рид, 60