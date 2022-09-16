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Ноттингем и Фулхэм устроили голевую феерию в матче АПЛ

Команды порадовали фанатов изобилием забитых голов.
Вчера, 23:54
Ноттингем - Фулхэм
Ноттингем - Фулхэм
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В рамках восьмого тура АПЛ Ноттингем на своем поле принял Фулхэм.

Команды показали очень результативный футбол. Матч завершлился со счетом 2:3

"Лесники" открыли счет на 11-ой минуте усилиями Тайво Авонийи.

Хозяева контролировали игру, но посыпались в начале второго тайма, пропустив трижды в течении 6 минут.

Сперва забил Кенни Тете после ассиста экс-игрока Шахтера Виллиана, а затем отметились Жоао Палинья и Харрисон Рид.

Казалось, что на этом игра закончена, но гол Льюиса О'Браяна помог подопечным Стива Купера вернуться в игру, хотя на большее их не хватило.

Ноттингем - Фулхэм 2:3.

Голы: Авонийи, 11, О'Браян, 77 - Тете, 54, Палинья, 57, Рид, 60

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол фулхэм АПЛ Ноттингем Форест
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