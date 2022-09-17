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Кадис добыл первые очки в сезоне после антирекордного старта в истории чемпионата Испании

"Желтая субмарина" переиграла Вальядолид благодаря голу в компенсированное время.
Сегодня, 00:24
Альваро Негредо
Альваро Негредо
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В рамках шестого тура чемпионата Испании состоялась битва двух аутсайдеров, в которой Вальядолид принял Кадис.

"Желтая субмарина", которая выдала худший старт в истории чемпионатов Испании, смогла набрать первые очки, победив с минимальным счетом 0:1.

Единственный гол в матче на счету испанского ветерана Альваро Негредо, который принес победу своей команде в компенсированное время.

После шести туров у Кадиса три очка и 19 позиция. Вальядолид набрал четыре пункта, что позволяет ему находится на 18 строчке.

Вальядолид - Кадис 0:1.

Гол: Негредо, 90+2.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига кадис
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