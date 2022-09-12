Кадис установил антирекорд чемпионата Испании

У андалусийского клуба худший старт в истории Ла Лиги.

Испанский Кадис установил антирекорд в истории местных чемпионатов.

"Желтая субмарина" в первых пяти матчах не набрали ни одного очка.

Также у команды Серхио Гонсалеса 0 забитых мячей при 14 пропущенных

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Таким образом, андалусийцы оказались хуже, чем Расинг Сантандер сезона-1928/29 и Эстремадура кампании-1996/97.

Указанные выше команды после пяти туров имели разницу забитых и пропущенных голов -13.