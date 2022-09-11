Кадис - Барселона 0:4 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках пятого тура чемпионата Испании Кадис на своем поле разгромно уступил Барселоне (0:4).
В первом тайме команды обошлись без голов, однако во втором зрители насладились ими.
На 55-й минуте де Йонг открыл счет, а уже через пару минут Левандовски удвоил преимущество.
В концовке встречи Барселона забила еще дважды, а авторами голов стали: Фати и Дембеле.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кадис - Барселона: