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Кадис - Барселона 0:4 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:11
Кадис - Барселона: Видео голов / Getty Images
Кадис - Барселона: Видео голов / Getty Images
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В рамках пятого тура чемпионата Испании Кадис на своем поле разгромно уступил Барселоне (0:4).

В первом тайме команды обошлись без голов, однако во втором зрители насладились ими.

На 55-й минуте де Йонг открыл счет, а уже через пару минут Левандовски удвоил преимущество. 

В концовке встречи Барселона забила еще дважды, а авторами голов стали: Фати и Дембеле.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кадис - Барселона:

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