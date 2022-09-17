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Стал известен список претендентов на звание лучшего молодого игрока 2022 года

На премию Golden Boy номинировано 40 футболистов.
Сегодня, 00:54
Гави
Гави
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Итальянская газета TuttoSport объявила список из 40 футболистов, которые претендуют на премию Golden Boy, которая вручается лучшему футболисту в возрасте до 21 года.

Среди номинантов стоит выделить Джуда Беллингема из Боруссии Дортмунд, Гави из Барселоны, Эдуардо Камавингу из Реал Мадрида, Джамала Мусиалу из Баварии и Нуну Мендеша из ПСЖ.

К сожалению, в финальный список кандидатов не попал Илья Забарный из киевского Динамо.

Стоит отметить, что в минувшем году обладателем премии Golden Boy стал Педри из каталонской Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Golden Boy
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