Стал известен список претендентов на звание лучшего молодого игрока 2022 года

Итальянская газета TuttoSport объявила список из 40 футболистов, которые претендуют на премию Golden Boy, которая вручается лучшему футболисту в возрасте до 21 года.

Среди номинантов стоит выделить Джуда Беллингема из Боруссии Дортмунд, Гави из Барселоны, Эдуардо Камавингу из Реал Мадрида, Джамала Мусиалу из Баварии и Нуну Мендеша из ПСЖ.

К сожалению, в финальный список кандидатов не попал Илья Забарный из киевского Динамо.

Стоит отметить, что в минувшем году обладателем премии Golden Boy стал Педри из каталонской Барселоны.