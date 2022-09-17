Стал известен список претендентов на звание лучшего молодого игрока 2022 года
На премию Golden Boy номинировано 40 футболистов.
Итальянская газета TuttoSport объявила список из 40 футболистов, которые претендуют на премию Golden Boy, которая вручается лучшему футболисту в возрасте до 21 года.
Среди номинантов стоит выделить Джуда Беллингема из Боруссии Дортмунд, Гави из Барселоны, Эдуардо Камавингу из Реал Мадрида, Джамала Мусиалу из Баварии и Нуну Мендеша из ПСЖ.
К сожалению, в финальный список кандидатов не попал Илья Забарный из киевского Динамо.
Стоит отметить, что в минувшем году обладателем премии Golden Boy стал Педри из каталонской Барселоны.