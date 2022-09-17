Барселона - Эльче 3:0: Обзор матча и видео голов

В субботу, 17 сентября, в рамках 6 тура Ла Лиги Барселона принимала Эльче. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Ключевым эпизодом встречи стало удаление защитника гостевой команды Гонсало Верду. Уже на 14-й минуте Эльче остался в меньшинстве, чем, в итоге, воспользовались каталонцы.

Сначала голос отметился Роберт Левандовски, а спустя уже пару минут Мемфис Депай удвоил преимущество, после чего команды ушли на перерыв.

Во второй половине встречи у Барселоны было немало моментов для того, чтобы забить несколько раз, однако команда ограничилась еще одним мячом от Левандовски.

Барселона - Эльче 3:0

Голы: Левандовски, 34, 48, Депай, 41

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия (Бельерин, 59), Бальде - Кессье (Гави, 46), де Йонг, Педри - Левандовски (Ферран Торрес, 72), Депай (Фати, 59), Дембеле (Рафинья, 60).

Эльче: Бадия - Паласиос, Бигас (Диего Гонсалес, 77), Верду, Дональд - Клерк, Моренте (Понсе, 68), Фидель (Кина, 53), Гумбау - Гути (Фернандес Меркау, 53), Бойе (Хосан, 68).

Предупреждения: Кессье, Бигас, Фернандес Меркау, Ферран Торрес.