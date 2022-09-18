Кан раскритиковал футболистов Баварии за плохой старт в чемпионате

Функционер считает, что некоторые игроки клуба несерьезно относятся к Бундеслиге.

Мюнхенская Бавария под руководством Юлиана Нагельсманна плохо стартовала в чемпионате Германии.

После семи сыгранных туров "красные" рискуют выпасть из зоны ЛЧ, набрав лишь 12 очков из 21.

CEO мюнхенцев Оливер Кан высказался о положении Нагельсмана в клубе, а заодно подверг критике футболистов команды.

По словам функционера, ряд игроков, вероятно, считает, что Бундеслига не является приоритетным турниром для Баварии.

"Мы полностью уверены в Нагельсманне. Конечно, он озабочен ситуацией, все озабочены. У нас плохое настроение.

Некоторые игроки, вероятно, считают, что Бундеслига для нас второстепенный турнир. Это неприемлемо", - приводит слова Кана журналист Керри Хау.

Следующий матч коллектив Нагельсманна проведет в пятницу, 30 сентября, против леверкузенского Байера