Три именитых клуба поборются за Мудрика в январе

Украинский вингер может получить заманчивые предложения из АПЛ и испанской Ла Лиги.

Вингер Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна.

Как утверждает Liverpool Echo, в борьбу за украинского футболиста включился Ливерпуль. Также претендентом на 21-летнего игрока является еще один представитель английской Премьер-лиги - лондонский Арсенал.

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Кроме того, по информации Calciomercato, у вингера Шахтера есть вариант с продолжением карьеры в испанской Ла Лиге - в январе за него планирует побороться Севилья.

Напомним, что минувшим летом украинца связывали с возможным переходом в Брентфорд или Эвертон. По неофициальной информации, Шахтер хотел бы получить за своего игрока 30 миллионов фунтов (около 34 миллионов евро).

В текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер во всех турнирах пять матчей, в которых отличился двумя голами и тремя результативными передачами.