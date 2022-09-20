Ребров рассказал, кто из УПЛ мог бы заиграть в Аль-Айне

Наставник арабского Аль-Айна Сергей Ребров высказался о том, кто из игроков чемпионата Украины мог бы заиграть в его команде.

По словам украинского специалиста, проявить себя в чемпионате ОАЭ способен любой футболист УПЛ, нужно лишь адаптироваться к тамошним условиям.

"Кого из игроков УПЛ я мог бы пригласить в Аль-Айн? Любого футболиста. Главное – адаптироваться в этой стране, в этом чемпионате, быть более или менее готовым к такой жаре и влажности.

Считаю, что любой игрок УПЛ, украинец или легионер готов играть на этом уровне. Другой вопрос, пойдет он сюда или нет", — сказал Ребров.