Ребров рассказал, кто из УПЛ мог бы заиграть в Аль-Айне
Специалист считает, что главным препятствием для футболистов стала бы погода.
Наставник арабского Аль-Айна Сергей Ребров высказался о том, кто из игроков чемпионата Украины мог бы заиграть в его команде.
По словам украинского специалиста, проявить себя в чемпионате ОАЭ способен любой футболист УПЛ, нужно лишь адаптироваться к тамошним условиям.
"Кого из игроков УПЛ я мог бы пригласить в Аль-Айн? Любого футболиста. Главное – адаптироваться в этой стране, в этом чемпионате, быть более или менее готовым к такой жаре и влажности.
Считаю, что любой игрок УПЛ, украинец или легионер готов играть на этом уровне. Другой вопрос, пойдет он сюда или нет", — сказал Ребров.