Итальянский клуб перемудрил с контентом для международной паузы, ввязавшись в Genshin Impact
Международная пауза далеко не всегда с теплом встречается футбольными фанатами, которые только вошли во вкус клубного сезона.
Одни игроки отправляются в расположение своих национальных сборных, другие продолжают тренироваться, а клубам нужно создавать контент, чтобы поддерживать интерес болельщиков.
Именно с такой целью админ TikTok-аккаунта итальянской Пармы опубликовал видео где использовал ставший популярным в последнее время фильтр с персонажем из компьютерной игры Genshin Impact, которая напевает мелодию "Coffin Dance".
"Админ, тебе нужно создать контент на международную паузу -> *в это время мозг админа*.
Напомним, что в Парме свой второй сезон после возвращения в родную команду проводит легендарный Джанлуиджи Буффон. Кто знает, какая реакция была у Джиджи на данное видео, если он его посмотрел.