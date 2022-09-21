Итальянский клуб перемудрил с контентом для международной паузы, ввязавшись в Genshin Impact

У клуба еще есть время, чтобы удалить это видео, пока его не увидел Джиджи Буффон.

Международная пауза далеко не всегда с теплом встречается футбольными фанатами, которые только вошли во вкус клубного сезона.

Одни игроки отправляются в расположение своих национальных сборных, другие продолжают тренироваться, а клубам нужно создавать контент, чтобы поддерживать интерес болельщиков.

Именно с такой целью админ TikTok-аккаунта итальянской Пармы опубликовал видео где использовал ставший популярным в последнее время фильтр с персонажем из компьютерной игры Genshin Impact, которая напевает мелодию "Coffin Dance".

"Админ, тебе нужно создать контент на международную паузу -> *в это время мозг админа*.

Напомним, что в Парме свой второй сезон после возвращения в родную команду проводит легендарный Джанлуиджи Буффон. Кто знает, какая реакция была у Джиджи на данное видео, если он его посмотрел.