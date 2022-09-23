Назарина: Приятно присоединиться к Шахтеру, я буду отдавать все силы для новых побед команды

Новоиспеченный футболист Шахтера Егор Назарина высказался о трансфере в стан украинского гранда.

По словам хавбека, для него честь присоединиться к такому большому клубу.

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"Для меня большая честь и гордость стать частью такого большого клуба, как Шахтер. Я думаю, каждый молодой футболист Украины мечтает попасть в Шахтер, и я радуюсь, что все так закончилось.

Я смотрел все матчи Шахтера, перед началом сезона многие говорили, что без бразильцев команда будет не той, однако мы видим, что результат есть как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Приятно присоединиться к такой команде, и я также буду отдавать все силы ради новых побед Шахтера.

С Йовичевичем пока разговора не было., но я говорил с Дарио Срной. Мы приятно пообщались, Дарио поздравил меня с тем, что я стал частью команды, и сказал, что рад меня видеть в семье Шахтера.

Я выбрал 29-ый номер. Это тот же номер, под которым я играл в Заре. Решил ничего не менять, хорошо, что он оказался свободным.

С нетерпением жду встречи с болельщиками Шахтера и своего дебюта. Хочу попросить, чтобы они продолжали поддерживать команду, как это делали раньше. Я хорошо помню, что в матчах с Шахтером всегда было тяжело, ведь была хорошая поддержка, это чувствовалось. В такое время хотелось бы всем пожелать мирного неба над головой, надеюсь, что скоро мы все вместе увидимся на украинской Донбасс Арене", - заявил Назарина.