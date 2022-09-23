Шахтер официально объявил о подписании Назарины

Полузащитник луганской Зари Егор Назарина продолжит карьеру в Шахтере.

Ранее 25-летний футболист был внесен в заявку "горняков" на сезон на сайте украинской Премьер-лиги, а позже донецкий клуб официально объявил о трансфере.

Украинский хавбек подписал с Шахтером контракт, рассчитанный на пять лет.

Назарина является воспитанником киевского футбола, на юношеском уровне выступал за Динамо, а с 2014 года - за Днепр. Дебютировал в УПЛ в мае 2017-го.

В январе 2018 года подписал контракт с бельгийским Антверпеном, в составе которого за полтора года отыграл 18 матчей. В сезоне-2019/20 был арендован Карпатами (16 матчей, пять мячей).

Летом 2020 года перешел в Зарю, за которую провел 59 матчей, записав на свой счет три гола и пять ассистов. В нынешнем сезоне во всех шести матчах луганчан в УПЛ и Лиге конференций был капитаном команды.

Ранее сообщалось, что Заря подписала украинского полузащитника Евгения Шахова.