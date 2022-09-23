Шахтер официально объявил о подписании Назарины
Полузащитник луганской Зари Егор Назарина продолжит карьеру в Шахтере.
Ранее 25-летний футболист был внесен в заявку "горняков" на сезон на сайте украинской Премьер-лиги, а позже донецкий клуб официально объявил о трансфере.
Украинский хавбек подписал с Шахтером контракт, рассчитанный на пять лет.
⚒ Єгор Назарина – гравець «Шахтаря»! Ласкаво просимо! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 23, 2022
Угоду з півзахисником розраховано на 5 років.
Дізнайтеся більше: https://t.co/Ug1if4Femk.#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/HSnS4Z7E7p
Назарина является воспитанником киевского футбола, на юношеском уровне выступал за Динамо, а с 2014 года - за Днепр. Дебютировал в УПЛ в мае 2017-го.
В январе 2018 года подписал контракт с бельгийским Антверпеном, в составе которого за полтора года отыграл 18 матчей. В сезоне-2019/20 был арендован Карпатами (16 матчей, пять мячей).
Летом 2020 года перешел в Зарю, за которую провел 59 матчей, записав на свой счет три гола и пять ассистов. В нынешнем сезоне во всех шести матчах луганчан в УПЛ и Лиге конференций был капитаном команды.
Ранее сообщалось, что Заря подписала украинского полузащитника Евгения Шахова.