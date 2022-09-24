Воронин играет в матче между легендами Ливерпуля и МЮ
Экс-футболисты мерсисайдцев и "красных дьяволов" воспользовались международной паузой.
Легенды Ливерпуля и Манчестер Юнайтед играют благотворительный матч на Энфилд Роуд под лозунгом "легенды севера".
В составе мерсисайдцев нашлось место бывшему форварду сборной Украины Андрею Воронину.
How LFC Legends line-up this afternoon to face Manchester United at Anfield 📋— Liverpool FC (@LFC) September 24, 2022
На момент написания новости в счете ведут легенды Манчестер Юнайтед - 1:0. Единственный гол на счету Димитара Бербатова.