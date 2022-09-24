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Воронин играет в матче между легендами Ливерпуля и МЮ

Экс-футболисты мерсисайдцев и "красных дьяволов" воспользовались международной паузой.
Сегодня, 17:44
Андрей Воронин
Андрей Воронин
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Легенды Ливерпуля и Манчестер Юнайтед играют благотворительный матч на Энфилд Роуд под лозунгом "легенды севера".

В составе мерсисайдцев нашлось место бывшему форварду сборной Украины Андрею Воронину.

На момент написания новости в счете ведут легенды Манчестер Юнайтед - 1:0. Единственный гол на счету Димитара Бербатова.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Андрей Воронин
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