Манчестер Юнайтед намерен активировать опцию продления контракта с Де Хеа

Испанец может остаться в клубе до 2024 года.

Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с Давидом Де Хеа. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Действующее соглашение с испанцем рассчитано до конца этого сезона. В клубе размышляют, стоит ли активировать опцию продления контракта до 2024 года.

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В течение ближайших месяцев руководство Манчестер Юнайтед примет решение о том, продлить ли соглашение с голкипером еще на год или позволить ему уйти свободным агентом.

В случае ухода испанца клуб подпишет игрока на замену. Манкунианцы следят за голкипером Эвертона Джорданом Пикфордом, контракт контракт которого рассчитан до лета 2024 года.