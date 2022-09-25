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Футбол

Легендарный футболист Арсенала станцевал на известном шоу под фанатскую песню

Тони Адамс принимает участие в британских "Танцях со звездами".
Сегодня, 09:50
Тони Адамс / BBC
Тони Адамс / BBC
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Легенда сборной Англии и лондонского Арсенала Тони Адамс попробовал себя в абсолютно неожиданном амплуа.

Экс-центрбэк лондонцев принял приглашение поучаствовать в британском шоу "Танцы со звездами".

В одном из эфиров "Мистер Арсенал" доказал свою преданность клубу, станцевав под фанатский чант "One-nil to the Arsenal".

Многолетний лидер национальной команды и "канониров" завершил карьеру футболиста в 2002 году.

После того, как он "повесил бутсы на гвоздь" бывший защитник пробовал себя в качестве тренера, но в Портсмуте, Гранаде и Габале у него не задалось.

В данный момент Адамс является футбольным экспертом на британском ТВ, выступающим на непостоянной основе в различных программах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Арсенал Лондон Тони Адамс
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