Легендарный футболист Арсенала станцевал на известном шоу под фанатскую песню
Легенда сборной Англии и лондонского Арсенала Тони Адамс попробовал себя в абсолютно неожиданном амплуа.
Экс-центрбэк лондонцев принял приглашение поучаствовать в британском шоу "Танцы со звездами".
В одном из эфиров "Мистер Арсенал" доказал свою преданность клубу, станцевав под фанатский чант "One-nil to the Arsenal".
🎶 One-nil, to The Arsenal 🎶— Arsenal (@Arsenal) September 24, 2022
We love it, @TonyAdams 👏😅 pic.twitter.com/il9SYbXWoY
Многолетний лидер национальной команды и "канониров" завершил карьеру футболиста в 2002 году.
После того, как он "повесил бутсы на гвоздь" бывший защитник пробовал себя в качестве тренера, но в Портсмуте, Гранаде и Габале у него не задалось.
В данный момент Адамс является футбольным экспертом на британском ТВ, выступающим на непостоянной основе в различных программах.