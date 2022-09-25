Три топ-клуба АПЛ интересуются защитником Интера
Бастони может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Защитник Интера Алессандро Бастони интересен трем клубам АПЛ. Об этом сообщает издание teamtalk.
Речь идет о Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэме. "Нерадзурри" хотят выручить с продажи 23-летнего итальянца не менее 53 млн евро.
Отметим, "красные дьяволы" вряд ли подпишут центрального защитника, если только в следующем году не уйдет кто-то из пары центрбеков Харри Магуайр - Виктор Линделеф.
В текущем сезоне на счету Бастони 6 матчей в рамках Серии А.
Ранее сообщалось, что руководство Интера доверяет Индзаги и не собирается его увольнять.