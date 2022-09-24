Руководство Интера доверяет Индзаги и не собирается его увольнять

Интер доверяет тренеру клуба Симоне Индзаги, несмотря на неуверенный старт сезона. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Недавно состоялась встреча руководителей "нерадзурри" с тренером, на которой обсуждалось, как команда будет преодолевать нынешний кризис. Боссы клуба доверяют Индзаги, тренера не хотят увольнять.

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В стане миланской команды убеждены, что Интер сможет добиться такого же результата, как в прошлом сезона, или выступить даже лучше, так как состав команды силен. В свою очередь, Симоне считают подходящим тренером для решения возникших проблем.

Напомним, Интер отстает от Наполи и Аталанты, лидирующих в таблице Серии А, на пять очков. У команды три поражения и две победы в пяти последних матчах во всех турнирах.