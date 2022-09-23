Известный итальянский защитник завершил карьеру

Андреа Раноккья принял решение завязать с футболом в 34 года.

Бывший защитник миланского Интера и сборной Италии Андреа Раноккья объявил о завершении профессиональной карьеры.

О своем решении 34-летний футболист сообщил в Instagram.

Последним клубом итальянского защитника была Монца, которую он недавно покинул из-за травмы через три месяца после подписания контракта, успев провести всего два матча.

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На протяжении своей карьеры Раноккья выступал за Ареццо, Дженоа, Бари, Интер, Сампдорию и Халл Сити. В составе миланского клуба становился чемпионом, выиграл два Кубка и Суперкубок Италии.

Также на счету Раноккьи 21 матч за сборную Италии, за которую он выступал в период с 2010 по 2016 год.