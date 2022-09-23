Известный итальянский защитник завершил карьеру
Андреа Раноккья принял решение завязать с футболом в 34 года.
Бывший защитник миланского Интера и сборной Италии Андреа Раноккья объявил о завершении профессиональной карьеры.
О своем решении 34-летний футболист сообщил в Instagram.
Последним клубом итальянского защитника была Монца, которую он недавно покинул из-за травмы через три месяца после подписания контракта, успев провести всего два матча.
Читай также: Знаменитый македонский нападающий объявил о завершении карьеры
На протяжении своей карьеры Раноккья выступал за Ареццо, Дженоа, Бари, Интер, Сампдорию и Халл Сити. В составе миланского клуба становился чемпионом, выиграл два Кубка и Суперкубок Италии.
Также на счету Раноккьи 21 матч за сборную Италии, за которую он выступал в период с 2010 по 2016 год.