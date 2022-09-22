Знаменитый македонский нападающий объявил о завершении карьеры

Известный нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев объявил о завершении профессиональной карьеры.

О своем решении 39-летний футболист сообщил в Instagram, также прикрепив видео со своими лучшими голами.

Последним клубом в карьере македонского форварда была Парма, за которую он выступал во второй части минувшего сезона в Серии B.

Пандев практически всю свою карьеру провел в Италии, играя за Интер, Специю, Анкону, Лацио, Наполи и Дженоа. Также выступал за турецкий Галатасарай.

В составе Интера нападающий выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. С Лацио и дважды с Наполи завоевывал Кубок Италии. В Галатасарае выиграл чемпионат и Кубок Турции.

Пандев является рекордсменом по числу матчей за сборную Северной Македонии (122) и лучшим бомбардиром своей национальной команды (38 голов).