Матч против Германии станет юбилейным для Кейна в качестве капитана Англии
Форвад достиг серьезной отметки.
Сегодня, 21:40
Нападающий сборной Англии Харри Кейн выйдет на поле в матче с Германией.
Футболист выведет "трех львов" на игру с капитанской повязкой в 50-ый раз за карьеру.
Таким образом, Кейн вошел в топ-5 по количеству поединков в качестве капитана.
Его опережают Брайан Райт, Бобби Мур, Брайан Робсон и Дэвид Бекхем.
Матч Германия - Англия начнется в 21:45 по киевскому времени
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Харри Кейн
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