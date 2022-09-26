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Футбол

Матч против Германии станет юбилейным для Кейна в качестве капитана Англии

Форвад достиг серьезной отметки.
Сегодня, 21:40
Харри Кейн
Харри Кейн
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Нападающий сборной Англии Харри Кейн выйдет на поле в матче с Германией.

Футболист выведет "трех львов" на игру с капитанской повязкой в 50-ый раз за карьеру.

Таким образом, Кейн вошел в топ-5 по количеству поединков в качестве капитана.

Его опережают Брайан Райт, Бобби Мур, Брайан Робсон и Дэвид Бекхем.

Матч Германия - Англия начнется в 21:45 по киевскому времени

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Харри Кейн
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